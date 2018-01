Nastopili so blago – z geslom »Nisem večna, sem pa zato manj tečna« in več kot 120.000 vrečkami iz koruznega škroba, ki so ena od alternativ plastiki. Toda čeprav so bile brezplačne, so jih branjevci in branjevke slabo sprejeli. Svoje nestrinjanje s prehodom na zanje dražjo možnost so pokazali tudi pozneje, ko jim je LPT te vrečke ponudil v odkup. Odziv je bil res slab, prav tako večinoma niso poiskali drugih dobaviteljev okolju prijaznih vrečk, ampak so preprosto znova segli po poceni plastičnih vrečkah.

Kazni namreč v javnem podjetju niso predvideli, zdaj ko sta ji