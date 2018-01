4,4 mio. turistov je lani v prvih enajstih mesecih obiskalo Slovenijo in opravilo več kot 11,3 milijona turističnih nočitev. To je 14 odstotkov več prihodov in enajst odstotkov več nočitev kot v enakem obdobju leta 2016.

Samo Bled je lani prvič v zgodovini presegel mejo enega milijona prenočitev. Do konca novembra so namreč imeli že 982.546 nočitev, do konca lanskega leta pa naj bi prenočilo še okoli 54.000 gostov.

68 % vseh prenočitev je v lanskih prvih enajstih mesecih ustvarilo več kot 3,2 milijona tujih gostov, ki so tako s skoraj 7,7 milijona nočitvami za 15 odstotkov presegli predlansko statistiko nočitev.

3,6 milijona prenočitev je lani do konca novembra ustvarilo 1,2 milijona domačih gostov, ki so tako poskrbeli za štiriodstotni dvig domačih nočitev v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2016.

November 2017 je prinesel več kot 240.000 turistov (desetino več kot predlani) in skoraj 579.000 prenočitev (osem odstotkov več kot predlani). Večina gostov (152.000) je bila tujcev, prespali pa so 336.000-krat.