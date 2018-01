Tri tedne je tega, kar nas je obiskala inšpektorica ...

Tri tedne je tega, kar nas je obiskala inšpektorica in ugotovila, da vsak kos opreme ni ustrezno certificiran. Saj ne kupujemo kar tako, na pamet, vsak škorenj ima potrdilo slovenske gasilske zveze, a to ni bilo dovolj. Izdala je prepoved uporabe. Nismo je upoštevali. Če bi jo, bi tridnevno ujmo gledali skozi okno. Če bi se slepo držali odločbe, ne bi smeli posredovati. Seveda nas vodi čut, da to vendarle delamo. Zdaj se trudimo zbrati sredstva, da bo imel vsak škorenj pravi certifikat. Pogosto se dogaja, da je vse dopustno in ni težav, ko nas potrebujejo. Po takšnih dogodkih smo heroji, za nekaj dni. Potem so spet pomembni samo paragrafi. Mesta imajo tudi poklicne gasilske enote, na podeželju smo le prostovoljci. Pokrivamo celoten spekter nesreč, kar zahteva primeren čas odzivnosti in pravo število mož v stalni pripravljenosti – seveda ob vseh službenih, družinskih in drugih obveznostih. Nedeljski dnevnik