Klasični grog

Za dva kozarca potrebujemo 1 dl dobrega ruma, 3 dl vode, 1 žlico rjavega trsnega sladkorja ( muscovado), dve palčki cimetove skorje, 1 ekološko pridelano limono.

Vodo zavremo s cimetom in sladkorjem. Ožamemo polovico limone, z druge polovice pa odrežemo dva kolobarja. V kozarca, odporna proti visokim temperaturam (po navadi so stekleni, v kovinskih podstavkih in imajo ročaj), nalijemo vročo vodo, prilijemo limonov sok, rum in takoj ponudimo, da se aromatični hlapi ne izgubijo prehitro. Na rob kozarca zataknemo kolobar limone, ki smo ga zarezali do sredine. Če kozarci nimajo ročajev, jih lahko ovijemo v papirnate prtičke, da lahko vroče držimo v rokah.

Grog s sadjevcem

Potrebujemo 5 g sladkorja, 0,3 dl temnega ruma, 0,3 dl dobrega sadjevca, 0,2 dl dobrega domačega brinjevca, 1 čajno vrečko planinskega ali drugega zeliščnega čaja, 2 dl vode, cimet v palčkah, rezino limone.

V lonček zlijemo pol decilitra vode in vse žgane pijače, dodamo sladkor ter pristavimo. Takoj ko zavre, tekočino zlijemo v za grog primeren kozarec s podstavkom, ki mu prej z limono ali vodo zmočimo rob in ga pomočimo v sladkor. Dodamo 1,5 dl vročega, sveže kuhanega čaja. Od cimetove palčke odtrgamo del skorje in jo damo v kozarec, okrasimo pa z rezino limone, ki jo zataknemo za rob kozarca.

l Za zares okusen grog potrebujemo kakovosten rum, poznavalci pa trdijo, da je ključnega pomena tudi način priprave. Za najboljši rezultat naj bi rum zlili v vrelo vodo in ne obrnjeno. Vročemu napitku nekateri dodajajo sladkor, med, sok limone ali limete, cimet, nekaj posebnega pa je grog z muškatnim oreščkom, kakršnega so po legendi še posebno radi pili morski pirati. Obstaja ogromno različic groga. Denimo na Irskem in Škotskem enak napitek pripravljajo z viskijem, na Švedskem z vodko, ponekod mu namesto čaja dodajo kuhan jabolčni mošt…