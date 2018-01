Da je piranski Božiček na las podoben tistemu s severnega tečaja, se je prepričalo nekaj več kot dvesto ljudi, ki so moža z rdečo kapo in cofom, oblečenega v potapljaško opremo in v družbi skoraj šestdesetih potapljačev, pospremili na zadnjo podmorsko avanturo v iztekajočem se letu.

Keramične jasli na rtu Madona

Na rtu Madona so potapljači tako že tradicionalno postavili podvodne jasli. Keramične jasli so umetniško delo Valentine Ljubotina in izdelane posebej za to priložnost iz gline in drugih naravnih materialov na povsem tradicionalen način. Umetnica je letos podvodno zgodbo nadgradila še s podvodno instalacijo ilustriranih svetopisemskih zgodb, ki so lebdele dober meter pod gladino morja. Slednje so po končanem potopu in vodenem ogledu tudi odstranili zaradi ribičev, ki na tem področju redno lovijo in vlečejo mreže.

Kot je povedal Predrag Ljubotina, direktor IPPA – Inštituta za za potapljanje in podvodne aktivnosti, je način izvedbe letošnje instalacije poseben predvsem zato, ker izkorišča morje, ki postane slikovito polje. Jasli so namreč tvorile sedem slik. »Tako je bila zagotovljena tudi minimalna interakcija z lokalnim podvodnim ekosistemom. Ilustrirane vsebine so sledile tako svetopisemski zgodbi kot pestremu dogajanju pod gladino morja in lokalnemu življenju nad njo,« pove Predrag Ljubotina, ki še doda: »Tradicijo bomo vsekakor nadaljevali in z vsakoletno postavitvijo izvirnih podvodnih jaslic popestrili ta družinski praznik. Konec koncev gre za eno od osnovnih poslanstev Inštituta za potapljanje in podvodne aktivnosti, ki svojo družbeno vlogo vidi med drugim v ohranjanju kulturne dediščine in ozaveščanju ljudi o pomenu ohranjanja podvodnih ekosistemov. Pri udejanjanju tega svojega poslanstva v inštitutu zelo radi uporabljamo umetniška izrazna sredstva, ki človeški rod spremljajo skozi tisočletja njegovega razvoja.«