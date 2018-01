Zdaj je tam vse razen miru

Televizija Slovenija nam je tudi letos omogočila ogled tradicionalnega londonskega božičnega koncerta. Dirigent in svetovno znani violinist André Rieu je poskrbel za umetniško polnokrvno in sproščujoče doživetje. S priložnostnimi komentarji je imenitno začinil predstavo, ki se je dotaknila ljudskih src, hkrati pa ves koncert postavila v kontekst premišljevanj o najvitalnejših vprašanjih človeštva in njegove prihodnosti. Rieu je spomnil poslušalce, da je tudi v najokrutnejših vojnah ob božiču zavladalo premirje, in se vprašal: »Če se lahko nehajo bojevati ob božiču, zakaj za vselej ne končajo vseh bojev?« Kajpak smo vsi skupaj ostali nekoliko presenečeni in – brez pravega odgovora. Morda je kdo v Sloveniji resignirano pomislil na razmerja v naši ljubi domovini, kjer s poskusi spreminjanja zgodovine druga svetovna vojna v marsikaterem okolju še kar traja in traja. Ko bomo letos z mnogimi slovesnostmi zaznamovali konec prve svetovne vojne, bi morda smeli upati, da se bo pri nas vendarle končala tudi druga.