Tudi jaz bom imel za silvestrovo ognjemet

Ko sem poslušal novoletni nagovor premierja Mira Cerarja, češ da nam gre vse bolje, da nam raste BDP, da se zmanjšuje brezposelnost ter da se naš izvoz in poraba vse bolj povečujeta, in končno, ko sem izvedel, da nam bodo upokojencem uskladili pokojnine, in sicer februarja za dobra dva odstotka in nato še marca za dober odstotek, je bilo moje zadovoljstvo popolno.