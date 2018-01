Ljubljanske trge z organiziranim glasbenim programom je za prizorišče skoka iz starega v novo leto po prvih ocenah organizatorjev izbralo približno 55.000 ljudi, na vseh preostalih javnih površinah pa naj bi jih v Ljubljani novemu letu nazdravilo okoli 100.000, kar je približno toliko kot lani. Trgi so ponujali glasbeno popestritev silvestrovanja za vse okuse, do 3. ure zjutraj je na Kongresnem trgu delovalo tudi drsališče Ledena fantazija, na katerem je na drsalkah novo leto dočakalo precej obiskovalcev.

Silvestrovanje je tudi tokrat v Ljubljano privabilo veliko število tujih gostov. Največ jih je bilo po oceni Turizma Ljubljana iz Italije, Hrvaške, Avstrije, Srbije, Velike Britanije, Nemčije, ZDA, Španije in Francije. Tudi hoteli so bili ob koncu leta tradicionalno polni, po podatkih Turističnega informacijskega centra Ljubljana je bila njihova povprečna zasedenost za silvestrovo 92,7-odstotna. Nekaj turistov je novo leto praznovalo kar v hotelih, kjer so nastanjeni.

Premišljena odločitev za ognjemet

Že tradicionalno je vstop v novo leto pospremil tudi ognjemet v središču Ljubljane. Zanj so se odločili kljub pozivom Agencije RS za okolje (Arso) k opustitvi novoletnih ognjemetov, ki so jim v nekaterih občinah sicer sledili. Zatrdili so, da so bili pri ljubljanskem ognjemetu uporabljeni izstrelki, ki so v skladu z zakonodajo EU in imajo certifikat CE. Izdelki ne vsebujejo plastike, ampak so sestavljeni izključno iz papirja oziroma razgradljivih materialov.

Obenem menijo, da bi odsotnost ognjemeta v Ljubljani sprožila vrsto manjših, zasebnih ognjemetov, ki bi veliko bolj škodovali zraku in tudi precej bolj prestrašili živali. Praviloma ti zasebni ognjemeti tudi trajajo dlje kot zgolj nekaj minut po polnoči, so pojasnili na Turizmu Ljubljana. pe, sta