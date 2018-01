Lansko leto se je na slovenskih cestah končalo z dvema smrtnima prometnima nesrečama. Po za zdaj še neuradnih podatkih je lani na slovenskih cestah umrlo 106 prometnih udeležencev, kar pomeni, da se je po dveh varnostno slabših letih trend ponovno obrnil na bolje. Po letu 2014, ko je na na slovenskih cestah ugasnilo 108 življenj, je število najhujših posledic prometnih nesreč dve leti raslo, lani pa je bilo ponovno rekordno nizko.

Mladi voznik se je trčenju poskusil izogniti in je tudi zapeljal v levo, vendar je tedaj 28-letnik volan že zavrtel nazaj v desno in sunkovito zapeljal nazaj na svoj vozni pas. Trčenje je bilo tako silovito, da je avtomobil 28-letnika odbilo s ceste na travnik, kjer se je avtomobil tudi prevrnil na streho in obstal na ograji ob stanovanjski hiši. Toda 28-letnik, ki je bil v avtomobilu sam, je imel precejšnjo srečo in se je v nesreči le lažje poškodoval. Avtomobil, ki ga je vozil 19-letnik, je po trčenju ostal na cesti, v njem pa je zaradi posledic hudih poškodb umrla 45-letna sopotnica, ki je sedela na zadnjem levem sedežu. Preostali trije so se lažje poškodovali.

Kdo je vozil?

Cesta je življenje terjala tudi pri Velikem Dolu v okolici Krškega, policisti pa še preiskujejo, kdo od dveh ponesrečenih moških je pravzaprav vozil.

V petek pozno zvečer so novomeške prometne policiste poklicali na cesto med Križami in Koprivnico, kjer je voznik avtomobila najverjetneje zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zdrsel s spolzke in poledenele ceste, ki je bila sicer posipana. Avtomobil se je nato več deset metrov prevračal po brežini in nazadnje pristal v potoku pod cesto. Reševalci in policisti so na kraju nesreče našli mrtvega 49-letnika in hudo poškodovanega 67-letnika, ki so ga odpeljali na zdravljenje v brežiško bolnišnico.

Policisti še ugotavljajo, kdo od ponesrečenih je pravzaprav vozil, glede na poškodbe obeh pa je bilo takoj jasno, da nobeden izmed njiju v času nesreče ni bil pripet z varnostnim pasom. Izkazalo se je tudi, da je imel 67-letnik v organizmu okoli 1,4 promila alkohola, za pokojnega 49-letnika pa so preiskovalci prav tako odredili sanitarno obdukcijo.