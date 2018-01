Štirje zaporniki, stari med 28 in 35 let, so 28. decembra s kotnim brusilnikom in kladivom, ki so ju ukradli v zaporniški delavnici, v kateri delajo, naredili luknjo v zidu in pobegnili. Njihov beg so posnele kamere, vendar so se varnostniki odzvali več kot pol ure po sprožitvi alarma, kar je povzročilo ogorčenje javnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Deželnega ministra za pravosodje Dirka Behrendta so celo pozivali k odstopu, navaja Deutsche Welle.

Eden od teh štirih zapornikov, se je medtem v spremstvu odvetnika že vrnil v zapor, je danes na Twitterju sporočil Behrendt.

Prav tako 28. decembra se eden od zapornikov ni vrnil z dnevnega izhoda. Policija ga še vedno išče. Dva zapornika pa se z dnevnega izhoda nista vrnila v ponedeljek. Eden od njiju je sam prišel nazaj.

V zaporu Plötzensee, v katerem so v času nacizma izvršili številne usmrtitve, je trenutno več kot 350 zapornikov.