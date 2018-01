Danes prvi nastop v letu 2018 čaka še Aljaža Bedeneta, najvišje uvrščenega Slovenca na lestvici ATP, ki se bo v prvem krogu turnirja v Dohi pomeril s Tunizijcem Malekom Jazirijem.

V konkurenci ženskih dvojic sta v Brisbanu zaigrali Katarina Srebotnik in Andreja Klepač. Srebotnikova je v paru s Hao-Ching Chan s Tajvana izgubila proti Ukrajinki Nadiji Kičenokovi in Avstralki Anastasii Rodionovi s 3:6, 7:6 (2) in 10:6. Uspešnejša je bila Klepačeva, ki je v paru s Španko Mario Jose Martinez Sanchez ugnala Japonko Šuko Aojamo in Kitajko Zhaoxuan Yang s 6:1 in 6:3.