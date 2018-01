Čeprav je na zadnji tekmi pred dobrim tednom dni s soigralci visoko izgubil proti Barceloni, pa to Cristianu Ronaldu ni pokvarilo izjemno uspešnega leta 2017. Nogometaš je med drugim z Realom osvojil špansko prvenstvo, ubranil naslov evropskega in svetovnega klubskega prvaka, vse skupaj pa kronal še s peto zlato žogo.

»Leto 2017 je bilo neverjetno. Izjemen občutek je, ko se zazreš nazaj in vidiš, kaj vse si dosegel. Še toliko bolj, če pomislim, da sem začel z brcanjem nogometne žoge na ulicah Madeire. Moj talent je pravi blagoslov in zelo trdo sem garal, da sem iz njega izvlekel največ. A to mi ne bi uspelo brez podpore številnih ljudi,« je v pogovoru za športni dnevnik AS priznal Portugalec.

Uspešno leto je sicer Ronaldo sklenil na rodni Madeiri, kjer se je slikal z vsemi individualnimi nagradami, ki jih je osvojil skozi svojo kariero. »Rad bi se zahvalil svoji družin in prijateljem, ki so mi stali ob strani tako v dobrih kot slabih trenutkih. Obenem pa ne gre pozabiti niti na tiste, ki so verjeli vame, ko sem bil zgolj otrok s sanjami. Predvsem trenerjem in soigralcem v klubu in reprezentanci.«

Ronaldo, ki je v letu 2017 dosegel 57 golov pa ni pozabil niti na svoje navijače. Na družbenih omrežjih jih ima že skoraj 300 milijonov, kar ga uvršča na vrh najbolj priljubljenih športnikov na svetu. »Posebna zahvala gre tudi navijačem za njjihovo podporo in navdih. Zaradi njih lahko delam še bolj trdo in se lažje zoperstavim vsem izzivom,« je še sklenil Ronaldo.