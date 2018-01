Le nekaj minut novega leta je preteklo do trenutka, po katerem si bo 28-letnik leto 2018 zapolnil za vse svoje življenje. Doma narejen pirotehnični izdelek mu je med silvestrovanjem v Ojstriški vasi močno poškodoval obraz. Policisti so imeli zaradi pirotehnike tudi drugod precej dela.

V Ojstrški vasi so posredovali policisti iz Žalca, ki so že napovedali, da bodo 20-letnega ljubitelja pirotehnike ovadili zaradi kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Dvajsetletnik je namreč kmalu po polnoči na silvestrski večer na travniku prižgal doma narejen pirotehnični izdelek, ki je ob prižigu eksplodiral in poletel naravnost v obraz 28-letnika, ki je stal v neposredni bližini. Po podatkih policije mu je eksplozija izjemno hudo poškodovala obraz. Po naših neuradnih informacijah 28-letnik ni utrpel le hudih opeklin, temveč mu je projektil domače izdelave polomil tudi več obraznih kosti. Zato 28-letnika čaka dolga rehabilitacija, na srečo pa ni v smrtni nevarnosti.

Požari in poškodbe

V dnevih pred prehodom v leto 2018, med njim in po njem so imeli zaradi pirotehnike veliko dela tako policisti kot tudi gasilci in reševalci.

Že med pripravami na silvestrovanje je prišlo do nesreče v Ljubljani za Bežigradom, kjer je domačin izdeloval gorivo za modelarne rakete. Med testiranjem goriva je snov eksplodirala, Bežigrajčan pa je moral v klinični center, kjer so mu oskrbeli lažje poškodbe. Čaka ga kazenska ovadba.

V Mariboru so si policisti ogledali kar šest pogorišč. Najhuje je bilo v Zgornjem Gasteraju, kjer je zagorelo gospodarsko poslopje, škodo pa ocenjujejo na okoli 10.000 evrov. Policiste so poklicali tudi iz bolnišnice, kjer sta morala pomoč poiskati 30- in 22-letnik. Prvemu je pirotehnika poškodovala roko, drugemu pa oko.

V Bohinjski Bistrici je pirotehnični izdelek prebil steklo na stanovanjskem objektu in v notranjosti povzročil požar, ki so ga pogasili lastniki. Zagorelo je v času odsotnosti lastnikov, ki pa so se domov na srečo vrnili, še preden se je požar razširil po objektu. Na Gorenjskem je gorelo tudi v okolici Železnikov, kjer je zaradi nepravilno odložene uporabljene pirotehnike zagorel starejši kozolec.

Gorelo je tudi v drugih krajih, najpogostejše pa so zagoreli zabojniki za smeti in žive meje.