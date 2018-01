Prvi dan novega leta za slovensko alpsko smučanje ni bil uspešen. Ana Bucik, osamljena Slovenka na paralelni tekmi v Oslu, je izpadla že v prvem krogu, v katerem je morala priznati premoč Melanie Meillard. Švicarka je v četrtfinalu pripravila največje presenečenje, ko je bila boljša od Slovakinje Petre Vlhove, v dvoboju za 3. mesto pa je bila hitrejša od Švedinje Fride Hansdotter. Že 37. zmago v karieri, prvo v paralelnem slalomu, je slavila Američanka Mikaela Shiffrin, ki je bila v finalu boljša od Švicarke Wendy Holdener.

Kot kažejo rezultati, paralelne tekme niso pisane na kožo slovenskim alpskim smučarjem in smučarkam. Na vseh dosedanjih v tej sezoni slovensko alpsko smučanje ni doseglo nobene zmage. Ana Bucik je dvakrat izgubila v prvem krogu (v Courchevelu je morala priznati premoč Srbkinji Neveni Ignjatović), Maruša Ferk in Žan Kranjec pa po enkrat. Ker je bil sistem tekme v Oslu takšen, da je imelo pravico nastopa le po 16 tekmovalk in tekmovalcev, je Ana Bucik kljub porazu v prvem krogu z devetim mestom dosegla svojo četrto uvrstitev med najboljšo deseterico. Drugo na paralelnih tekmah, saj je deveto mesto zasedla tudi lani na paralelni tekmi v Stockholmu.

Švedi paralelni specialisti »Na prvi progi sem naredila napako, kar je tekmica izkoristila. Na drugi progi sem napadla, smučala dobro, a je bila proga prekratka, da bi lahko nadomestila zaostanek. S samim pristopom sem zadovoljna. Z nestrpnostjo pričakujem naslednje preizkušnje,« pravi Ana Bucik. »Vsekakor so paralelne tekme spektakularne, a bi si vsi želeli daljših preizkušenj, ki bi omogočile, da kljub manjši napaki smučar lahko premaga tekmeca. Na tako kratkih preizkušnjah, kot je bila v Oslu, je to žal nemogoče,« pravi glavni slovenski trener Denis Šteharnik. Pri moških je bil najhitrejši Andre Myhrer, ki je v zadnjih sezonah specialist za paralelne preizkušnje. Švedi na vsaki tekmi dokazujejo, da se tovrstnih tekem lotevajo resno, da jih redno trenirajo, razvili pa so tudi svojo tehniko odrivanja vrat. Tudi prvo paralelno tekmo sezone v moški konkurenci je dobil Šved, in sicer Matts Olsson. Avstrijec Michael Matt in Nemec Linus Strasser sta v Oslu zasedla preostali dve stopnički zmagovalnega odra. Za največje presenečenje je v četrtfinalu poskrbel Britanec Dave Ryding, ki je izločil Marcela Hirscherja. Kljub temu je Avstrijec povečal prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala, saj je Norvežan Henrik Kristoffersen na razočaranje številnih domačih navijačev izgubil že v prvem krogu.

Generalka pred Zlato lisico Svetovni pokal se bo jutri in v četrtek nadaljeval v Zagrebu. Na Hrvaškem so zbrane najboljše slalomistke in slalomisti sveta, ki se bodo preizkusili na Sljemenu. Lani je za najboljšo slovensko uvrstitev z enajstim mestom poskrbela Ana Bucik. Primorka na zadnjih dveh preizkušnjah ni blestela, saj je prejšnji teden v Lienzu odstopila na prvi progi, v Oslu pa je izpadla v prvem krogu. Dobra uvrstitev Ane Bucik bi pomenila lepo spodbudo za celotno slovensko alpsko smučanje, saj se bodo tekmovalke iz Zagreba preselile v Kranjsko Goro, kjer jih konec tedna čakata veleslalomska in slalomska preizkušnja 54. Zlate lisice. Lanski Zagreb je ostal v spominu po odstopu Mikaele Shiffrin, ki je pred tem dobila dvanajst zaporednih slalomskih tekem svetovnega pokala. Američanka je sicer tudi v nadaljevanju dosegala vrhunske slalomske uvrstitve, toda na osmih preizkušnjah svetovnega pokala doživela tri poraze. Vselej pa se je uvrstila na zmagovalne stopničke. »V Zagrebu sem v preteklosti že zmagala, zato se veselim tekme. Seveda se spominjam lanskega spodrsljaja, a takšne stvari se pač dogajajo,« napoveduje Mikaela Shiffrin. Moški se bodo po progi Crveni spust spustili jutri. Slovenske barve bosta zastopala Štefan Hadalin in Žan Kranjec. Slovenska reprezentanca je v preteklih dneh večkrat trenirala nad Zagrebom, kar bo skušala unovčiti na tekmi. V zadnjih dneh se je slovenska reprezentanca pripravljala v Kranjski Gori. Najboljši slovenski slalomist Štefan Hadalin je doslej v Zagrebu tekmoval le enkrat, ko je lani odstopil na prvi progi. Takoj po zagrebški tekmi se bodo moški preselili v Švico, kjer jih v Adelbodnu v soboto in nedeljo čakata novi dve preizkušnji v hitrih disciplinah.

Oslo v številkah Paralelni slalom za ženske: 1. Shiffrin (ZDA), 2. Holdener, 3. Meillard (obe Švi), 4. Hansdotter (Šve), 5. Schild (Avs), Dürr (Nem), Skjöld (Nor) in Vlhova (Slk), 9. Bucik (Slo). Svetovni pokal – slalom (po 5 tekmah): 1. Shiffrin 480, 2. Vlhova 345, 3. Holdener 265, 4. Hansdotter 231, 5. Schild 162, 15. Bucik 66, 25. Ferk (Slo) 36. Svetovni pokal – skupno (po 15 tekmah): 1. Shiffrin 981, 2. Rebensburg 510, 3. Vlhova, 4. Weirather (Lie) 374, 5. Holdener, 32. Drev 96, 38. Robnik 77, 46. Bucik 66, 53. Hrovat 53, 63. Ferk (vse Slo) 38. Paralelni slalom za moške: 1. Myhrer (Šve), 2. Matt (Avs), 3. Strasser (Nem), 4. Ryding (VB), 5. Hirscher (Avs), Ärni (Švi), Foss-Solevaag (Nor) in Yule (Švi). Svetovni pokal – slalom (po 4 tekmah): 1. Hirscher 254, 2. Kristoffersen (Nor) 235, 3. Myhrer 185, 4. Ärni 170, 5. Matt 148, 31. Hadalin 15. Svetovni pokal – skupno (po 16 tekmah): 1. Hirscher 574, 2. Kristoffersen 520, 3. Jansrud 480, 4. Svindal (oba Nor) 454, 5. Pinturault (Fra) 402, 31. Kranjec 124, 48. Čater 67, 54. Kline 56, 72. Hadalin 34, 87. Kosi (vsi Slo) 22.