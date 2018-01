V Kaliforniji je sicer uporaba marihuane v medicinske namene legalna že od leta 1996. Gojenje in prodaja marihuane pa velja za enega bolj pomembnih gospodarskih sektorjev. Z legalizacijo marihuane tudi za lastno uporabo pričakujejo, da bo letošnji tržni izkupiček presegel 3,5 milijarde dolarjev, leta 2019 pa pet milijard, ocenjuje ameriška spletna stran Business Insider.

Novi zakon, ki so ga volivci podprli na referendumu leta 2016, dovoljuje starejšim od 21 let, da posedujejo, prevažajo, kupujejo in uživajo do 28,5 grama marihuane in do osem gramov koncentratov iz marihuane. Odrasli lahko gojijo do šest rastlin na gospodinjstvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kljub novemu zakonu pa dve največji mesti v zvezni državi, Los Angeles in San Francisco, še nista začeli izdajati dovoljenj za prodajo marihuane in izdelkov iz nje za lastno uporabo. Oblasti v Los Angelesu so sporočile, da bodo začeli dovoljenja izdajati v sredo.