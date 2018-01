Na internistični prvi pomoči Interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so v preteklih 24 urah obravnavali 55 bolnikov, od tega 26 ponoči, kar je približno toliko kot v času silvestrovanj pred enim letom. Veliko je bilo preiskav CT, dva bolnika pa so pripeljali zaradi alkoholnega opoja.

Dva poškodovana s pirotehniko, šest otrok zdravili zaradi alkohola in drog

V urgentnem kirurškem bloku UKC Ljubljana so v preteklih 24 urah pregledali in oskrbeli 153 poškodovancev, od teh so jih 21 hospitalizirali. Obravnavali so 13 težkih poškodb čez dan in tri ponoči. Podnevi so oskrbeli 72 lažjih poškodb, ponoči pa 44. V mavčarni so oskrbeli 17 pacientov. Dežurne ekipe so oskrbele tudi dva pacienta, ki sta se poškodovala s pirotehničnimi sredstvi, štiri poškodovane v pretepu, enega z vbodno rano in tri poškodovane v prometni nesreči.

Dispečerska služba reševalne postaje UKC Ljubljana je od 19. do 7. ure obravnavala 54 intervencij, kar je precej manj kot lani. Na pediatrični kliniki so dežurni zdravniki v minulih 24 urah v sprejemni ambulanti obravnavali 20 otrok, od katerih so jih 11 tudi sprejeli na pediatrično kliniko. Šest otrok je bilo obravnavanih zaradi akutnega alkoholnega opoja in uživanja drog. Najvišja izmerjena vrednost etanola v krvi je bila 1,8 promila.