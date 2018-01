Kim je v državni televiziji povedal, da so za nastop potrebni določeni koraki in dodal, da bi se morali obe Koreji o tem začeti pogovarjati takoj. Obenem je poudaril, da bi se morali obe državi truditi za čim manj napetosti na Korejskem polotoku.

Kakšna bo delegacija Severne Koreje na februarskih igrah, še ni povsem jasno. Doslej sta se na igre uvrstila le umetnostna drsalka Ryom Tae Ok in Kim Ju Sik, a naj bi zamudila pravočasno prijavo.

A nastop Severne Koreje podpira tudi Mednarodni olimpijski komite. »Izjave severnokorejskega vodstva bomo preverili brez kakršnih koli predsodkov,« je dejal neimenovani predstavnik Moka.

»Wild card«

Tudi v Južni Koreji upajo, da se bo iger udeležila delegacija iz sosednje države, posebej po zadnji zaostritvi odnosov zaradi severnokorejskega jedrskega programa. Med drugim so v zadnjih tednih omenjali tudi takoimenovani »wild card« za severnokorejske športnike.

Najavo Severne Koreje pa so danes pozdravile tudi oblasti v Seulu, kjer so prepričani, da bodo igre doprinesle svoje tudi k spravi na Korejskem polotoku in so zato pripravljeni na pogovore.