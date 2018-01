Listina za milijonto lansko prenočitev na Bledu je šla danes na Blejskem gradu v roke Britancu Jamesu Barringtonu, ki je vsakoletni gost slovenskega turističnega bisera. »Že moja družina je prihajala sem, vedno smo se počutili dobrodošli, prijaznost ljudi je neverjetna. Bled je prelep in vsako leto je boljše, kraj zares ohranja najboljše iz preteklosti.« je svoje izkušnje obiskovanja tega kraja pojasnil Britanec, ki se na Bled zdaj vsako leto vrača z družino.

Po rekordu na Bledu leto prelomnic

Listino, da je 'lastnik' milijonte prenočitve, so mu natisnili v Grajski tiskarni. Župan Bleda Janez Fajfar je nad okroglo številko, ki so jo zabeležili turisti, navdušen. Za Bled to po njegovem toliko gostov v enem samem letu pomeni ogromno. »Vemo pa, da ni vse v številkah, pač pa tudi v kakovosti. Ne glede na to je to pomemben mejnik za nas,« je dodal.

Napovedal je tudi pomembne mejnike v letošnjem letu, saj bodo nagrade iz lanskega leta (Julijske Alpe in z njimi Bled med najboljšimi desetimi destinacijami za letošnje leto po izboru Lonely Planeta,…) prav gotovo privabile še več gostov. V letu 2018 bo dokončana tudi severna blejska obvoznica, ki bo razbremenila promet proti Pokljuki. Pod gradom bo hkrati nastalo novo veliko parkirišče, ki bo pomembno razbremenilo center Bleda, nadaljevali se bodo postopki za izgradnjo južne razbremenilne ceste.