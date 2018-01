V govoru, ki ga je prenašala televizija, je Kim težišče postavil na program razvoja orožja, češ da mora njegova država »množično proizvajati jedrske konice in balistične rakete ter pospešiti njihovo nameščanje«, povzema francoska tiskovna agencija AFP.

ZDA se igrajo z ognjem

Ponovil je svojo trditev, da je Severna Koreja dosegla svoj cilj in postala jedrska država, obenem pa vztrajal, da je krepitev jedrskega programa obrambne narave. Zagotovil je tudi, da so lahko kos kakršnikoli jedrski grožnji in so zmožni preprečiti ZDA, da se »igrajo z ognjem«. »Jedrski gumb je vedno na moji mizi. ZDA morajo spoznati, da to ni izsiljevanje ampak resničnost,« je dodal.

Severna Koreja je bila v zadnjih letih tarča vse ostrejših kritik in tudi sankcij zaradi svojega jedrskega programa in večkratnega testiranja raket. V zadnjem letu je kljub temu močno okrepila svoja prizadevanja, da bi postala jedrska sila. Doslej je izvedla šest jedrskih poskusov in si prizadeva razviti jedrsko konico, ki bi jo raketa ponesla do ameriške celine.