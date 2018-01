Praljak je storil samomor konec novembra, ko so mu izrekli pravnomočno sodbo, s katero je bila njegova pritožba zavrnjena. Čeprav so ga nemudoma odpeljali v bolnišnico, je še isti dan umrl zaradi odpovedi srca.

Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije je v začetku decembra začelo preiskavo, kako je Praljaku kljub strogim varnostnim ukrepom uspelo pretihotapiti strup na sodišče in ga zaužiti med branjem sodbe, ki so jo prenašali po celem svetu.

Sodeč po ugotovitvah preiskave bi bilo zaradi omejitev v pravilih glede temeljitega pregleda oseb in opreme v priporu haaškega sodišča in na samem sodišču zelo težko odkriti tako majhen predmet.

Obsojen na 20 let zapora

Ločeno vodi preiskavo tudi nizozemsko tožilstvo, ki prav tako preiskuje, kako je Praljaku sploh uspelo dobiti stekleničko s strupom in jo nato pretihotapiti na sodišče.

Haaško sodišče je konec novembra v prizivnem postopku bivšemu načelniku generalštaba Hrvaškega obrambnega sveta (HVO) Praljaku potrdilo sodbo 20 let zapora. Po branju sodbe je vzkliknil, da ni vojni zločinec in zaužil strup.

Isti dan pa so potrdili sodbe še petim bivšim visokim predstavnikom samooklicane medvojne hrvaške tvorbe Herceg-Bosne - bivšemu predsedniku vlade Herceg-Bosne Jadranku Prliću na 25 let zapora, bivšemu obrambnemu ministru Brunu Stojiću na 20 let, načelniku generalštaba HVO Milivoju Petkoviću na 20 let zapora ter bivšemu šefu vojaške policije Valentinu Ćoriću na 16 ter šefu komisije za izmenjavo vojnih ujetnikov Berislavu Pušiću na 10 let.