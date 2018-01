Ljubljanske trge z organiziranim glasbenim programom je po prvih ocenah obiskalo približno 55.000 ljudi, na vseh ostalih javnih površinah pa naj bi jih v Ljubljani novemu letu nazdravilo okoli 100.000, kar je približno toliko kot lani.

Ko je ljubljanski župan Zoran Janković Ljubljano pospremil v leto 2018, pa je nebo nad ljubljanskim gradom zableščalo. Za ognjemet so se v Ljubljani odločili kljub pozivom agencije za okolje (Arso) k opustitvi novoletnih ognjemetov, ki so jim v nekaterih občinah sicer sledili. Zatrdili so, da so bili pri ljubljanskem ognjemetu uporabljeni izstrelki, ki so v skladu z zakonodajo EU in imajo CE certifikat. Izdelki ne vsebujejo plastike, ampak so sestavljeni izključno iz papirja oziroma razgradljivih materialov.

Obenem menijo, da bi odsotnost ognjemeta v Ljubljani sprožila vrsto manjših, zasebnih ognjemetov, ki bi veliko bolj škodovali zraku in tudi precej bolj prestrašili živali. Praviloma ti zasebni ognjemeti tudi trajajo dlje, kot zgolj nekaj minut po polnoči, so za STA pojasnili na Turizmu Ljubljana.

A tudi osrednji ognjemet ni preprečil izstrelitve številnih raket v nebo. Ljubljana je bila že dve uri pred polnočjo in vse do ure po njej slišati kot bojišče, a tudi zahvaljujoč vremenu brez megle prepredena z lesketajočimi se utrinki, ki so padali z neba na vseh koncih mesta pa tudi v okolici. Ob polnoči pa je marsikatera petarda stresla tudi zbrane v središču mesta.

Pestro tudi v drugih mestih po Sloveniji

Silvestrovanje v Celju, ki se ga je po ocenah organizatorjev iz Zavoda Celeia udeležilo več kot 6000 ljudi, so Celjani in drugi obiskovalci na Krekovem trgu preživeli skupaj s člani skupine Kingston, ki je poskrbela za več kot odlično vzdušje. V Kranju so silvestrovali na Glavnem trgu, kjer so nastopili Pop Design. Silvestrovanje je bilo najbolje obiskano v zadnjih letih, saj ocenjujejo, da se ga je udeležilo okoli 4000 obiskovalcev.

Silvestrovanje na prostem s polnočnim ognjemetom so pripravili tudi na Bledu. V Zdraviliškem parku so tako v sklopu Zimske pravljice nastopili Gregorji, v Trgovskem centru Bled pa Gino z bandom. Veliko silvestrovanje na prostem v Mariboru so organizirali na na Trgu Leona Štuklja, kjer so nastopili Tanja Žagar in The Rocktors, sledil je polnočni ognjemet.

Veselo je bilo tudi v koprski Taverni, kjer sta obiskovalce v novo leto popeljala skupina Gedore in Žavbi band. Zabava se ni zaključila niti po polnočnem ognjemetu, saj je drsališče na trgu ob Upravi za pomorstvo tik ob morju obratovalo do 2. ure. V piranski občini, kjer so skok v novo leto na Tartinijevem trgu pospremili glasbeniki Isaac Palma in Big Foot Mama, pa se bo dogajalo tudi danes. Ob 14. uri se bodo na centralni portoroški plaži odvijali tradicionalni novoletni skoki v morje, kjer pričakujejo več sto udeležencev, ob 18. uri pa bo sledil še ognjemet.