Za osebne avtomobile se je cena letne vinjete za vožnjo po avstrijskih avtocestah in hitrih cestah z letom 2018 zvišala s 86,40 evra na 87,30 evra, za motorna kolesa pa s 34,40 evra na 34,70 evra. Za obe kategoriji vozil so na voljo tudi dvomesečne in desetdnevne vinjete.

Digitalne vinjete za leto 2018 so začeli prodajati novembra in pri avstrijskem upravljalcu avtocest Asfinag opažajo, da so jih vozniki zelo dobro sprejeli. Lastniku vozila namreč prihranijo praskanje stare vinjete z vetrobranskega stekla in lepljenje nove, poleg tega so za razliko od različice v fizični obliki vezane na registrsko oznako, kar prinaša velike prednosti v primeru menjave vozila.