Leta 2008 je dr. France Bučar poslal Bogiću Bogićeviću, članu predsedstva SFR Jugoslavije v letih od 1989 do 1991, pismo z naslednjo vsebino: »Spoštovani gospod Bogićević! Rojstvo slovenske države je v veliki meri vezano tudi na vašo osebnost. Kot član takratnega predsedstva Jugoslavije ste s svojim pogumom in prvinskim razumom odločilno prispevali, da je bilo to rojstvo brez nepotrebnega prelivanja krvi. Če bi tudi drugi člani sledili vašemu zgledu, bi bila vsem jugoslovanskim narodom prihranjena tragedija krvavega razpadanja države, njihov položaj pa že danes bistveno boljši. Dragi gospod Bogićević, Slovenija vam veliko dolguje in to zavest prenašamo tudi na naše potomce. Naš dolg ostaja trajen. Hvala vam! Iskreno vaš, France Bučar.«

Ob dodelitvi častnega doktorata Ameriške fakultete v BiH se je s pismom oglasil Milan Kučan: »Svoje poslanstvo ste uresničili izredno požrtvovalno, ne da bi pri tem mislili na posledice zase in svojo družino. Delovali ste v prepričanju, da je to vaša človeška in moralna dolžnost. Kljub napadom in nerazumevanju ste ostali zvesti svoji humanistični drži.«

Dr. Mile Lasić ga je poimenoval: Bogić Bogićević – doktor za etiko in novo paradigmo. Filozof Slavoj Žižek je na nekem predavanju v Zagrebu leta 2010 dejal: »Zame je Bogić Bogićević eden redkih herojev.«

»To ni bil predlog za izredne razmere, to je bil predlog za totalno vojno na vsem območju Jugoslavije. Če bi dobili moj glas, bi imel beograjski režim formalnopravno pokritje za kaos in lahko bi, tako kot v državah, kjer so na oblasti diktature, zapiral, mučil in ubijal vse resnične ali izmišljene sovražnike 'jugoslovanstva'. Vojni udar je bil koncept Slobodana Miloševića in njegove Velike Srbije. Sejo so sklicali v komandnem bunkerju JLA na Dedinju. Bilo je hladno, ogrnili so nas v odeje, okoli nas so bile uniformirane osebe. Počutili smo se ujete. Za uvedbo izrednih razmer je imel Milošević zagotovljene štiri glasove – Srbije, Kosova, Vojvodine in Črne gore. Vedeli so, da bodo proti Slovenija, Hrvaška in Makedonija. Odločilen glas so pričakovali od mene, takrat 37-letnega bosanskega Srba. Preostali člani predsedstva so imeli podlago za svoje glasovanje v odločitvah svojih parlamentov, jaz tega nisem imel. Odločiti sem se moral sam. Pričakovali so, da bom glede na svojo srbsko nacionalnost podprl njihov predlog. In začelo se je 'lomljenje mladega Bosanca'.«

Živeli od ženine plače

»Različno. Zlepa in zgrda. Seja je imela dve nadaljevanji, po 12. marcu še 13. in 15. Vmes so ponujali denar, govorili, da me bodo preskrbeli v Beogradu do konca življenja. Po drugi strani so mi omenjali posledice, če ne bom pravilno glasoval. Njihovi mediji so ta čas izvrševali pritisk z lažmi, manipulacijami, žalitvami. Mojega glasu niso dobili, glasoval sem proti. V zadoščenje mi je, da so ljudje, ki so hoteli izredne razmere, končali na smetišču zgodovine, jaz pa sem svojo čast obdržal. Največja iznajdba na svetu ni letalo, temveč ogledalo. Vanj se človek vsak dan pogleda. Lahko izdate državo, narod, vero, lahko ste nekdanji predsednik, nekdanji minister, a če postanete za časa življenja nekdanji človek, je z vami konec.«

»Spraševali so me, kako sem lahko kot Srb tako glasoval. Sem Srb po rojstvu in ne po poklicu. Moja naloga je bila, da predstavljam vse etnične skupine BiH. Nezadovoljstvo zaradi moje odločitve sem občutil tudi med vojno, ko so večstanovanjsko hišo, v kateri smo živeli, zadevale granate srbske artilerije.«

»Ne. Če služiš principom, je to to. Če nekim drugim interesom, bi lahko bilo drugače. Nekaj let smo potem živeli od ženine plače.«

»Tamkajšnja sporočila so bila priprave na vojno. Tudi v Nemčiji so morali za postavitev Auschwitza predhodno pripraviti teren. Najprej je bil Moj boj, potem vojna. Na prostoru nekdanje Jugoslavije je bil človek najprej ubit z besedo, potem z nabojem. Pred Gazimestanom je bil leta 1986 Memorandum srbske akademije znanosti, potem hrvaški projekti Hrvaške do Zemuna. En nacionalizem rojeva drugega. Milošević je rodil Tuđmana. Nacionalizmi se medsebojno hranijo – do iztrebljenja ljudi. Nacionalisti ne sovražijo le pripadnikov drugega naroda, še bolj sovražijo svoje sodržavljane, ki ne sovražijo drugih.«

»Moja želja je bila, da vojne ne bi bilo. Želel sem, da se rešimo vsi in ne – 'naj se reši, kdor se more'. Ko se je začela vojna v Sloveniji, sva bila z Vasilom Tupurkovskim vsak dan pri vas. Spomnim se, da sva nekoč v enem dnevu vzletela in pristala štirinajstkrat. Rekli so, da sva celo srečala sama sebe nekje med Beogradom, Ljubljano, Gornjo Radgono, Mariborom in Brioni. Vmes so streljali na nas, kar je Jelko Kacin tudi povedal na novinarski konferenci: 'Danes smo streljali na helikopter, v katerem sta bila dva člana predsedstva Jugoslavije.' Midva sva le želela ustaviti vojno. Le to, brez kalkulacij. Nisva bila nikogaršnja sla, hotela sva le, da ljudje ne bi umirali.«