Ob koncu poletnega prestopnega roka, v katerem je Barcelona izgubila Brazilca Neymarja in nato po vsem svetu iskala primerno okrepitev, vsi potencialni kandidati pa so nenadoma dobili velikansko vrednost, je bila zadnja ponudba za prestop 160 milijon evrov. Do njega takrat ni prišlo, prav mogoče pa je, da bo že čez nekaj dni drugače.

Danes je namreč opremljevalec, ki skrbi tudi za katalonskega velikana, na svoji spletni strani ponujal dres Barcelone s Coutinhovim imenom ter vabilom, da lahko navijači do 6. januarja dobijo brezplačen tisk imena na dres. »Philippe Coutinho je pripravljen, da zasije na Camp Nouu. Kupite dres Barcelone z imenom čarovnika na njem. Hitro - akcija traja le do 6. januarja,« se je glasil napis.