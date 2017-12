Kaže, da bo letošnje leto najvarnejše v zgodovini civilnega letalstva

Letošnje leto se končuje in glede na to, da je do novega leta samo še nekaj ur, se bo 2017 najverjetneje v zgodovino vpisalo kot najvarnejše v zgodovini civilnega letalstva. Organizacija Aviation Safety Network, ki ima sedež na Nizozemskem, je tako letos zabeležila devet usodnih letalskih nesreč, ki so skupno zahtevale 67 smrtnih žrtev.