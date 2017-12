Južna Koreja zaradi suma trgovanja s Severno Korejo zasegla panamsko ladjo

Južna Koreja naj bi pred dvema tednoma prestregla panamsko ladjo, ki naj bi Severno Korejo oskrbovalo z nafto, s čimer bi prišlo do kršitve sankcij Združenih narodov zoper to komunistično državo, so danes sporočili južnokorejski mediji. Gre za drugi tovrstni primer, potem ko so oblasti v petek zasegle in preiskale v Hongkongu registrirano ladjo.