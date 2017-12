»Menim, da se protesti ne bodo končali kmalu. Menim, da smo priča velikemu protestnemu gibanju, ki bo večji kot zeleni val leta 2009. Ne bom presenečena, če se bo izkazalo, da bo nastalo nekaj velikega,« je še dejala Ebadijeva. Dodala je, da so mladi v Iranu najbolj razočarani. Pri tem je opozorila na visoko stopnjo brezposelnosti, korupcijo, visoke izdatke za vojsko ter cenzuro v državi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Gospodarske razmere ter velik razkorak med bogatimi in revnimi, med tisti, ki uživajo blaginjo, in tistimi, ki tega ne morejo, so izvor protestov,« je še dejala iranska odvetnica, ki je leta 2003 prejela Nobelovo nagrado za mir.

V protestih dve smrtni žrtvi Iran je že tri dni zapored priča množičnim protestom, ki so doslej zahtevali dve smrtni žrtvi. Gre za najmnožičnejše proteste v Iranu po letu 2009, ko so Iranci protestirali proti ponovni izvolitvi skrajno konservativnega bivšega predsednika Mahmuda Ahmadinedžada. Protesti so bili krvavo zatrti. »V soboto zvečer so bili v Dorudu nezakoniti protesti in številni ljudje so se podali na ulice ter se tako odzvali na pozive sovražnih skupin. Prišlo je tudi do izgredov. Žal sta bila med temi izgredi ubita dva meščana Doruda,« je dejal namestnik guvernerja. Zatrdil je, da varnostne sile niso streljale na protestnike. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je namestnik guvernerja odgovornost za smrt dveh protestnikov pripisal skrajni skupini Islamska država (IS). Kot je še dejal, obstajajo indici, da so bili pripadniki IS vpleteni v smrt protestnikov, navajajo iranski mediji.