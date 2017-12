Varnostni mehanizmi na železniškem prehodu, na katerem je v tragični nesreči življenje izgubilo šest otrok, so delovali, besede Collardove povzema francoska tiskovna agencija AFP. »Lahko bi si sicer predstavljali, da bi SNCF priredil svoje poročilo, a to težko verjamem,« je dejala. »Pri SNCF vedo, da bo prišlo do sodne preiskave in da bi bila laž ogromna napaka.«

Voznica avtobusa, ki so jo v dneh po usodnem 14. decembru obtožili nenamernega uboja, je trdila, da v času trčenja niso delovale ne zapornice, ne opozorilne luči. Oče enega od otrok, ki je preživel nesrečo, pa je medijem dejal, da je sin posnel fotografijo, na kateri so zapornice dvignjene, ko je avtobus zapeljal na progo. Drugi očividci so medtem trdili, da je prehod deloval normalno.

Collardova je povedala še, da je imel vlak v trenutku nesreče devet minut zamude, zato bi voznico lahko presenetil.

Do usodnega trka je prišlo na železniškem prehodu v vasi Millas, trčenje pa je bilo tako silovito, da je avtobus razklalo na pol, vlak pa je iztiril.