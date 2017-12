V voščilu Trumpu je Putin izrazil željo po konstruktivnem dialogu, ki bi temeljil na obojestranskem sodelovanju. »To bi lahko omogočilo pragmatično dolgoročno sodelovanje,« je zapisal po navedbah nemške tiskovne agencije dpa. Kot je poudaril, je sodelovanje med ZDA in Rusijo še posebej potrebno za krepitev strateške stabilnosti v svetu.

V čestitki izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju je ruski predsednik izrazil upanje na nadaljnje sodelovanje pri zagotavljanju stabilnosti in varnosti na Bližnjem vzhodu. Turškemu predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu pa je sporočil, da sta njuni državi »s tesnim sodelovanjem uspeli preprečiti širjenje teroristične grožnje po Bližnjem vzhodu in ustvarili pogoje za politično rešitev sirskega konflikta«.

Čestitki tudi Merklovi in Macronu

Pisal je tudi kitajskemu predsedniku Xi Jinpingu in izpostavil napredek v rusko-kitajskih odnosih. »Nadalje je ruski predsednik potrdil pripravljenost na nadaljnje sodelovanje pri širitvi celovitega partnerstva, osnovanega na zaupanju, in strateških stikov med Rusijo in Kitajsko v dobro dveh sosednjih narodov,« so sporočili iz Kremlja po navedbah ruske tiskovne agencije Tass.

Pred novim letom se je Putin med drugim spomnil tudi na nemško kanclerko Angelo Merkel in ji prenesel upanje, da bosta v prihodnjem letu Rusija in Nemčija napredovali pri reševanju mednarodnih problemov. V čestitki francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu pa je zapisal, da pričakuje njegov obisk Rusije.