Slovenija je bila prvič članica sveta med letoma 2007 in 2010. V zadnjem letu tega članstva je bila podpredsednica. Lani je nastopila svoj drugi mandat, ki bo trajal do konca leta 2018.

Od 1. januarja bo predsedovanje prevzel stalni predstavnik Slovenije pri Uradu ZN in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi, veleposlanik Vojislav Šuc , ki je bil na funkcijo uradno izvoljen decembra. Fokus njegovega delovanja bo povečanje učinkovitosti dela sveta, krepitev njegovega ugleda in vidnosti ter sodelovanja z drugimi entitetami v sistemu ZN ter izboljšanje konstruktivnega vzdušja, dialoga in zaupanja v njegovo delo.

Uveljavljanje in krepitev zaščite človekovih pravic za vse

Tudi s tem v mislih bo slovenska zunanja politika še naprej stremela k načelnemu in doslednemu delovanju za uveljavljanje in krepitev zaščite človekovih pravic za vse. Hkrati si bo tudi v bodoče prizadevala za oblikovanje čim širšega mednarodnega soglasja za zaščito in nadaljnji razvoj norm in standardov človekovih pravic ter njihovo uveljavljanje v praksi, je poudaril minister Erjavec.

Ob tem zunanji minister poudarja, da so človekove pravice že od začetka ključna vsebina slovenske zunanje politike. Slovenija je v dobrih 25 letih pridobila ugled in se zlasti znotraj sistema ZN, Sveta Evrope ter Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi uvršča med tradicionalne zagovornice razvoja, spoštovanja ter zaščite teh pravic.