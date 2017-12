Kot pravi Čeferin, je za dokončno potrditev kandidature še prezgodaj, saj bo kandidiral le: »Če bo šlo vse po načrtu. Toda glede na to, kaj vse se mi je že zgodilo v življenju, tega ne morem trditi. Gotovo pa bi šlo za logično nadaljevanje začetega septembra 2016 v Atenah, ko so mi zaupali mandat za dve leti in pol. Če bi bile volitve danes, bi dobil 99-odstotno podporo, kar me navdaja z optimizmom in dokazuje, da delam prav.«

Čeferin se je še enkrat dotaknil tudi sprememb v tekmovanjih. Med drugim je izpostavil, da ne bo dovolil ustanovitve zaprte lige elitnih klubov po vzoru ameriških lig, v zvezi s spremembami v ligi prvakov pa izpostavil, da bodo manjšim klubom ponudili več denarja in več možnosti sodelovanja v evropski ligi kot doslej.