Prvo tekmovanje v igranju videoiger naj bi potekalo daljnega leta 1972. Predvsem v zadnjih dveh desetletjih pa se je igranje videoiger spremenilo v zelo tekmovalno in zelo donosno športno panogo, ki ji sicer pravimo tudi ešporti. Tekmovanja najpogosteje potekajo v obliki turnirjev, tekmeci pa se poskušajo izkazati v zelo širokem naboru videoiger, ki še vedno raste. Najbolj priljubljena tekmovalna videoigra je trenutno League of Legends, ki jo je izdelalo podjetje Riot. Sledita ji Dota 2 in Counter Strike. Največji denarni sklad pa premore mednarodni turnir Dote 2 The International, kjer je bilo 2017 na voljo kar 24 milijonov dolarjev.

Zaradi rasti priljubljenosti ešportov so se pojavile tudi pobude, da bi postali del olimpijskih iger. Mednarodni olimpijski komite zamisli ni sovražen, a pravi, da bodo morali ešporti pred vključitvijo dobiti mednarodno krovno organizacijo.

Do leta 2020 pričakujejo že pol milijarde gledalcev Analitično podjetje NewZoo je ocenilo, da so skupni prilivi celotne industrije ešportov leta 2017 znašali okoli 660 milijonov dolarjev. V primerjavi z letom 2016 je industrija zabeležila kar 34-odstotno rast. Do leta 2020 pa naj bi prihodki ešportov znašali že 1,5 milijarde dolarjev. In čeprav mnogi še vedno ne razumejo privlačnosti tekmovalnega igranja videoiger, ešporte po vsem svetu gleda že okoli 300 milijonov gledalcev. Do leta 2020 naj bi jih bilo že pol milijarde. Podatki so v ZDA premamili mnoge, ki v ešportih vidijo novo priložnost za zaslužek. Tam velike profesionalne športne lige, kot so NFL, NBA in MLB sicer še vedno beležijo visoke prihodke, a se hkrati soočajo z isto težavo. Zadnjih 17 let se povprečna starost njihovega občinstva vztrajno viša. Povprečni gledalec NBA je star 42 let, NFL 50 let, bejzbolske lige MLB pa kar 57 let. Povprečni gledalec ešportov je medtem star 21 let. Zamisel za preoblikovanje ešportnih tekmovanj v ZDA po kopitu najbolj donosnih ameriških športnih lig je bila zaradi vsega naštetega zgolj vprašanje časa.

Med investitorji v ešportne ekipe tudi NBA moštva Med najbolj odmevnimi ešportnimi tekmovanji, ki so se odločila za oponašanje lig, kot je NBA, sta severnoameriška liga igralcev videoigre League of Legends (NA LCS) in povsem nova mednarodna liga igralcev videoigre Overwatch, ki bosta luč sveta ogledali v začetku leta 2018. Obe ligi bosta zaprte oblike. To pomeni, da najslabše ekipe po koncu sezone ne bodo izpadle v nižje lige, kot smo vajeni v evropskih klubskih tekmovanjih. To je bila doslej ena večjih preprek profesionalnih ešportov. Izpad ekipe iz elitnega tekmovanja je namreč pogosto predstavljal tudi konec njenega obstoja. Liga Overwatch je šla še korak dalje in ekipam pripisala tudi domača mesta. Med dvanajstimi, ki bodo začela tekmovati januarja 2018, bo devet mest iz ZDA, poleg njih pa še London, Šanghaj in Seul. Zanimiv je tudi pogled na investitorje v ekipe. Lastniške deleže v nekaterih ekipah v ligi NA LCS imajo NBA moštva Houston Rockets, Golden State Warriors in Cleveland Cavaliers ter MLB ekipa New York Yankees, v Overwatch ligi pa sta med lastniki ekip Robert Kraft (lastnik NFL ekipe New Englad Patriots) in Stan Kroenke (Arsenal, LA Rams, Denver Nuggets, Colorado Avalanch...). Liga NBA je tudi sicer zelo aktivna na področju ešportov. Poleg investicij v League of Legends in Overwatch je liga NBA podprla še oblikovanje lige NBA 2K League, v kateri se bodo moštva pomerila v igranju košarkarskih videoiger iger franšize NBA 2K. Pričetek prve sezone je napovedan za maj 2018.