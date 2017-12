Slovenska predstavnika se bosta v alpski ligi pomerila četrtič, skupno pa že petič v sezoni. Ob najboljšem vratarju lige Clarku Sandersu in daljši ter izkušenejši klopi so favoriti za zmago Jeseničani, ki si v Podmežakli obetajo rekorden obisk sezone. Olimpija na Gorenjsko potuje pod hudim pritiskom zmage, saj se ji bo v primeru neuspeha prvič v samostojni državi zgodilo, da bi v koledarskem letu ostala brez zmage proti železarjem. Vse štiri tekme v sezoni so namreč dobili Jeseničani, ki so spomladi s 3:0 v zmagah dobili tudi finale državnega prvenstva.

Alpska liga 1. Rittner 27 17 3 5 2 114:56 63 2. Asiago 26 19 5 1 1 101:59 60 3. Jesenice 25 16 4 3 2 100:51 56 4. Feldkirch 27 15 7 2 3 89:65 52 5. Pustertal 27 14 6 2 5 86:61 51 6. Olimpija 27 15 9 2 1 82:57 50 7. Bregenz. 28 13 10 2 3 94:89 46 8. Cortina 27 11 7 3 6 90:76 45 9. Sterzing 27 12 10 2 3 88:70 43 10. Zell am See 27 11 14 2 0 69:95 37 11. Lustenau 27 10 13 2 2 78:77 36 12. Salzburg 2 19 9 8 2 0 58:50 31 13. Kitzbühel 25 7 12 2 4 75:83 29 14. Gardena 27 8 17 1 1 76:111 27 15. Neumarkt 28 3 18 5 2 67:106 21 16. Fassa 26 5 20 1 0 51:109 17 17. KAC 2 26 1 23 0 2 35:138 5