Slabe izkušnje nekaj zadnjih let, ko so teroristi množično zbiranje ljudi, kot so državne proslave, športni dogodki ali čas pred božičem oziroma prihodom novega leta, izkoristili za svoje napade, so prisilile državne in mestne oblasti številnih zahodnih prestolnic, da so izjemno okrepile varnost na mestnih ulicah.

Ne preprodajajte svojih vstopnic

Na silvestrovo bo kot običajno zelo veliko ljudi (po ocenah jih bo kljub verjetno zelo mrzli noči okoli milijon) čakalo spuščanje slovite krogle na newyorškem Times Squaru. Policijski komisar New Yorka James O'Neill je zagotovil, da bodo ljudje na praznovanju prehoda v novo leto varni in se bodo tako tudi počutili, saj bo na voljo več kot dovolj policistov, opreme in pripomočkov.

Okrepljene policijske patrulje s psi ali brez bodo vidne in tudi nevidne, več bo betonskih pregrad in smetarskih tovornjakov, napolnjenih s peskom, ostrostrelcev in opazovalcev na terasah stavb ob Sedmi aveniji, policijske ekipe bodo tudi po hotelih, da se jim ne ponovi ostrostrelec iz Las Vegasa.

Britanski policisti (bobiji) sicer slovijo po tem, da niso oboroženi, toda letos bo na silvestrovo predvsem v Londonu med množico nekaj tisoč policistov pod krinko, torej v civilu, in prav tako nekaj tisoč policistov v uniformah, s to razliko, da bodo zadnji dan v letu mnogi med njimi oboroženi. Vodstvo londonske policije zagotavlja, da bo udeležencem proslave prihoda novega leta zagotovljena varnost. Svetovali pa so jim, naj bodo vseeno pozorni, potrpežljivi pri osebnem pregledu na posameznih vstopnih točkah v središču mesta in naj svojih vstopnic za neposredni ogled ognjemeta ne preprodajajo neznancem.

Nekaj sto tisoč ljudi naj bi pričakalo prihod novega leta pri berlinskih Brandeburških vratih. A pod vtisom lanskega terorističnega napada na obiskovalce božičnega sejma v Berlinu in spolnega nadlegovanje nekaj sto žensk pred dvema letoma v Kölnu so se v Berlinu odločili, da bo novoletno rajanje varovalo dodatnih skoraj dva tisoč policistov, prihod na trg pred Brandeburškimi vrati pa bo strogo nadzorovan. Prepovedan je vnos večjih nahrbtnikov in alkohola, za ženske bodo celo oblikovali posebne »varnostne cone«.

Tudi v Franciji ne želijo ničesar prepustiti naključju. V celotni državi bo za varnost tistih, ki bodo želeli pričakati novo leto zunaj svojega doma, skrbelo 56.000 policistov, 36.000 žandarjev, 7000 vojakov in 40.000 gasilcev, je dejal notranji minister Gerard Collomb.

Varnostne ukrepe so okrepili tudi v italijanski prestolnici. Notranji minister Marco Minniti je ukazal okrepitev varnostnih sil v Rimu z dodatnimi 7000 policisti, večjo navzočnost policistov pa zahteva od županov vseh italijanskih mest. Na rimskem Piazza Navona, kjer bo praznovalo največ ljudi na prostem, bo lahko navzočih zgolj 12.000 ljudi hkrati, za to pa bodo poskrbeli z natančnim štetjem na nekaj vstopnih in izstopnih točkah.