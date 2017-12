Pričakujte nepričakovano, je običajno najboljši nasvet, ko je govor o tem, kaj bo najbolj zaznamovalo prihajajoče leto. Vseeno pa je mogoče na mednarodnem parketu za leto 2018 predvideti nadaljevanje kriz in dogodkov, poleg tega velja biti pozoren na spomladansko dogajanje na Kubi in v Evropski uniji ter na novembrsko v Združenih državah Amerike.

Evropa

Na stari celini bo začetno obdobje novega leta predvidoma v znamenju oblikovanja novih vlad v Nemčiji in Kataloniji. V Nemčiji čakajo Angelo Merkel oziroma navezo krščanskih demokratov in krščanskih socialistov težka koalicijska tehtanja s socialdemokrati. Če vlade ne sestavijo, bodo bržkone sledile nove volitve, ki bi bile najbolj pisane na kožo skrajni desnici. Če jim uspe sestaviti vlado, pa bosta Merklova in francoski predsednik Emmanuel Macron spomladi verjetno razgrnila vizijo Evropske unije. Če bo ta predvidela več hitrosti, se obeta spor tako imenovanih stare in nove Evrope.

Dogajanje v EU bo spremljalo nadaljevanje pogajanj z Veliko Britanijo o brexitu. Dokončno bo treba doreči podrobnosti iz prve faze pogajanj o pravicah državljanov, o režimu na kopenski meji Velike Britanije in Irske ter o britanskem plačilu obveznosti do EU, v drugi fazi pa o prihodnjih trgovinskih odnosih. O vsem tem naj bi se dogovorili do oktobra, da bo vse nared za ločitev marca 2019.

Od volitev v neposredni soseščini velja omeniti parlamentarne 4. marca v Italiji z negotovim izidom in spomladanske na Madžarskem, kjer napovedujejo lahko zmago premierja Viktorja Orbana. Blizu nas bodo v BiH oktobra volili zvezni parlament in predsedstvo ter vodstvo entitet. Črna gora bo aprila dobila novega predsednika, kajti Filip Vujanović se ne sme potegovati za tretji mandat. Najodmevnejše evropske volitve bodo 18. marca v Rusiji, kjer glavna novica verjetno ne bo pričakovana zmaga Vladimirja Putina, ampak morebitni protesti in ravnanje z vodjo opozicije Aleksejem Navalnim, ki ne sme kandidirati.