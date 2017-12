Stavka, ki jo je za 14. februar napovedal sindikat Sviz, je stavka za zvišanje plač učiteljev v osnovnem in srednjem šolstvu in nič drugega, trdi predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije (VSS) Marko Marinčič, ki je zato zaposlenim na univerzah odsvetoval udeležbo v njej. Po njegovem mnenju jim Sviz ponuja le drobiž (za dva plačna razreda višje plače), spodobno zvišanje plač, za pet plačnih razredov, pa bi omogočil le »dekanovi kliki«. V Svizu bi skratka po njegovem »varčevali« na univerzi, da bi tako ostalo dovolj denarja za zaposlene na nižjih ravneh izobraževalnega sistema.

Ob ostrih besedah običajno enotnih sindikatov se upravičeno postavlja vprašanje, za kaj pravzaprav gre v sporu med sindikatom Sviz, ki je član konfederacije javnega sektorja, in Visokošolskim sindikatom Slovenije, ki sodeluje v Počivavškovi pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov? Zgolj za različne konceptualne poglede, za sindikalni prestiž ali za pomembne razlike, ki jih pogojujejo različni interesi in strah, da denarja ne bo dovolj za vse? Zdi se, da za vse našteto po malem.

Glavni tajnik Sviza očitke zavrača. »To so navadne izmišljotine,« je bil včeraj oster Branimir Štrukelj . Po njegovem mnenju prav VSS pušča na cedilu zaposlene na univerzi. »Povprečna plača visokošolskih učiteljev z doktoratom znanosti je že pred zadnjim dvigom plač zdravnikov za povprečno plačo zdravnikov specialistov zaostajala za 20 odstotkov. Ko bo zdravniški aneks udejanjen v celoti, se bo razlika med povprečno plačo visokošolskih učiteljev in zdravnikov specialistov povečala na šokantnih 40 odstotkov! Prav to se bo zgodilo, če se uveljavijo predlogi VSS,« svari glavni tajnik Sviza in opominja Marinčiča, naj ne pozabi, da se mu je zdel predlog vlade aprila letos, po katerem bi dvigu zdravniških plač sledile le plače visokošolskih učiteljev, »še kar sprejemljiv«.

Spodobna povišica le dekanovim ljudem?

Po predlogu VSS naj bi se plače visokošolskim učiteljem in sodelavcem zvišale za tri ali štiri plačne razrede. (Marinčič trdi, da za štiri, Štrukelj pravi, da je VSS dal na mizo več vzporednih predlogov, tako za štiri kot za tri plačne razrede.) Zahtevajo tudi povišanje plač visoko izobraženih tehničnih in administrativnih delavcev, in sicer za najmanj dva plačna razreda.

Sviz zahteva desetodstotno zvišanje plač za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev v vrtcu, osnovnošolske in srednješolske učitelje, svetovalne delavce, knjižničarje in vse vrste organizatorjev pedagoških procesov. Na univerzi zahtevajo višje plače za učitelje, asistente, lektorje, bibliotekarje in učitelje veščin, a nekoliko drugače kot VSS. Po predlogu Sviza naj bi visokošolskim učiteljem in sodelavcem povišali plače za dva razreda, tistim, ki imajo doktorat že deset let, pa še za pet plačilnih razredov. Tako bi se njihova osnovna bruto plača povečala za kar 28 odstotkov. To naj bi izvedli tako, da bi po vzoru zdravnikov vpeljali naziv »višji« ali »uveljavljeni« docent, izredni ali redni profesor. Soglasje za takšno napredovanje bi dal dekan. Vendar pa ne bi šlo za kakšno posebno diskrecijsko pravico dekana, temveč le za formalno soglasje delavcu, ki bi izpolnil potrebni pogoj. »Očitki o kastnem sistemu in dekanski kliki so zato povsem odveč,« meni Štrukelj. Marinčič meni drugače.

Štruklju očita, da ne razume ali »ne razume«, da visokošolski zavodi delujejo drugače kot drugi javni zavodi, na primer zdravstveni dom. »Univerzi zaradi načela avtonomije ni mogoče od zunaj vsiliti premeščanja ljudi na bolje plačana mesta, zlasti ne v primeru, če za to ne bo posebnega, dodatnega denarja. Bojim se, da bi v tem primeru te povišice plačali študentje ali pa bi ostalo pri praznih obljubah.« Marinčiča moti tudi dvojnost nazivov.

Na univerzi, pojasnjuje, je ključno napredovanje v akademske nazive docent, izredni in redni profesor. Docent bi lahko torej po desetih letih pridobil naziv »višji docent«, toda če akademsko ne bi bil dovolj uspešen, bi lahko izgubil naziv docent. »Bo v tem primeru izgubil še naziv višji docent? Logika nazivov je na univerzi pač drugačna kot na primer v zdravstvu,« poudarja Marinčič. Predsednik VSS je sicer prepričan, da so njihovi predlogi za vlado boljši kot predlogi Sviza, saj ohranjajo enotnost plačnega sistema. Upa tudi, da bo sindikalna konferenca visokega šolstva Sviz, ki se bo sestala po novem letu, prepričala vodstvo Sviza, da modificira svoje predloge, ki zadevajo univerzo. Štrukelj odgovarja, da ve, da visokošolski sindikat snubi Svizove sindikaliste, in da je to »pritlehno« početje.