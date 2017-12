»Kako bi ocenili vaš nakup?« se je glasilo vprašanje, ki ga je kaki dve uri potem, ko je sezul drsalke, v elektronski poštni nabiralnik dobil preizkušajoči drsalec. Vprašanje so poslali iz drsališča i-Lucky Land na Trgu OF poleg železniške postaje, kjer so ob nakupu vstopnice prosili za naslov elektronske pošte. Povratna ocena se je glasila 3. Od 5 možnih.

Po njihovem ledu lahko podrsaš tudi tako, da se včlaniš v omrežje kupcev in prodajalcev, ki stoji za projektom. To menda šteje 5 milijonov članov in 50.000 podjetij, v katerih naj bi člani imeli možnos