Predvsem so lahko zadovoljni vlagatelji v tehnološke velikane, kot je Tencent Holdings. Delnice tega podjetja so letos več kot podvojile vrednost. Solidne donose so ustvarili tudi investitorji v nekatere delnice podjetij iz sektorja potrošnih dobrin. Prav omenjena sektorja, tehnologija ter potrošne dobrine, naj bi v prihodnosti bila gonilna sila kitajskega gospodarstva.

Časi, ko smo Kitajsko poznali zgolj po proizvodnji nizkocenovnih izdelkov, so minili. Proizvodna podjetja se usmerjajo v inovativnejše izdelke z višjo dodano vrednostjo, medtem ko izdelke z nižjo dodano vrednostjo proizvajajo v drugih državah. Na Kitajskem je namreč že težko najti poceni delovno silo. To pa tudi pomeni, da se vse bolj krepi kupna moč potrošnikov, ti postajajo vse izbirčnejši in niso več zadovoljni s poceni izdelki in storitvami. Hkrati ima spletna trgovina čedalje večji delež. Spletni trgovci dosegajo večdesetodstotno letno rast prodaje, pri čemer kupci po spletu naročajo tudi osnovne življenjske potrebščine z dostavo na dom. Pri spletnih nakupih je najštevilnejša mlajša generacija, ki je skoraj v celoti opremljena s pametnimi telefoni. Hitro se razvijajo tudi spletna družbena omrežja. Najuspešnejša med njimi imajo skoraj milijardo uporabnikov.

Seveda se bodo v prihodnosti pojavljali tudi izzivi. Visoka gospodarska rast je bila v minulih letih ustvarjena tudi s čedalje večjim zadolževanjem, medtem ko denar ni bil vedno naložen v donosne projekte. Tako se v bilancah bank, pa tudi zunaj njih, pojavljajo slaba posojila. Za zdaj posamezne primere večinoma rešujejo s pretvorbo dolgov v kapital, vendar bo v prihodnosti verjetno treba najti sistemsko rešitev ter tudi odgovor na vprašanje, kako vzdrževati visoko gospodarsko rast ob manjšem zadolževanju.