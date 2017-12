Nič posebno novega, Angelca, zdaj pa se na Tavčarjevi krešejo iskre. Vrhovni pravičnik Zobko je užaljen, ker bi se moral vesti kot preostala služinčad. Protestiral je, da to zanj ne velja. Misli, da bi ga morali bolj spoštovati kot druge Butalce, ker je nadpravičnik.

Zakaj? Je on Nadbutalec? Vedno me učiš, da si je treba spoštovanje šele zaslužiti zaradi dobrega značaja, odnosa do ljudi, poštenega dela… On pa želi spoštovanje kar tako? Tega res ne razumem.

Premajhna si še. V Butalah je vse mogoče, poslušaj! Zobko je poklical na pomoč ustavne pravičnike, ki so mu verjeli kar na besedo in trobili zanj. Najmočnejši pravičnik je spremenil hišni red njemu na ljubo in pustil na cedilu ostale stanovalce. Varuhi hiše so najbolj prizadeti.

Zakaj?

Počutijo se izigrane. Ne znajdejo se več. Najprej jim naročijo, da morajo resno spoštovati pravila in vsakega, ki stopi v hišo, pregledati. Ko mogočni Zobko zahteva izjemo, oni pa vestno opravljajo službo, so krivi in slabi oni, ne on. Tudi drugi prebivalci hiše se pritožujejo. Še okrožni pravičniki zbirajo podpise, ker po njihovem Zobko meče slabo luč na vse. Zobkova žena, žene so itak pokorne možem, pa tolče nazaj. Leti perje, posledice njihove nesposobnosti, da bi pravilno reševali probleme, pa moramo prenašati vsi v Butalah.

Naše vsakodnevne spore pa vseeno znajo prav razsoditi, kajne? Kaj ti pravi, oče, tvoja kmečka pamet?

Ne vem, Angelca, ne vem več, a vseeno upam. Mi pa moja kmečka pamet govori, da bi tako učeni možje morali počistiti svoj dom bolj tiho in pravično za vse. A kaj hočeš. Pač živimo v Butalah.

Polona Jamnik, Bled