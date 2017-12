Stallone kupil kip samega sebe

Pred nekaj tedni je v Los Angelesu potekala dražba, na kateri so prodajali tudi velikanski kip Rockyja Balboe alias Sylvestra Stallona. Prodali so ga za 403.657 dolarjev, nato pa skoraj trimetrski kip zapakirali in poslali neznanemu kupcu. No, zdaj se je razjasnilo, kdo je kupil kip – Sylvester Stallone. To je objavil kar igralec sam, ko se je pred kipom v svoji hiši fotografiral z Arnoldom Schwarzeneggerjem, nato pa fotografijo objavil na instagramu. Kip naj bi bil božično darilo samemu sebi. Ob tem je objavil še družinsko fotografijo s hčerkami Scarlet, Sistine in Sophio, ki jih ima z Jennifer Flavin, s katero sta poročena od leta 1997. Dekleta, stara od 15 do 21 let, so prave lepotice in Stallone se je z njimi že nekajkrat pojavil v javnosti, na instagramu pa je sledilce pozval, naj sledijo tudi njegovim hčerkam. Sistine je tako kot njena mama manekenka, Sophia je zaradi zdravstvenih težav velika zagovornica zdravega življenja, Scarlet pa je navdušena športnica in očetova ljubljenka.