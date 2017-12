Slovenska reprezentanca v smučarskih skokih je v Oberstdorfu uspešno opravila prvo nalogo na 66. novoletni turneji. Na jutrišnjo tekmo se je uvrstilo šest skakalcev. Najboljšo predstavo je prikazal Peter Prevc, ki je imel v drugi seriji za trening najboljši dosežek (132 metrov) – v kvalifikacijah je bil šesti – in s tem potrdil dobre skoke, ki jih je kazal že na treningu v Planici. »Zelo sem zadovoljen. Nisem pričakoval, da se bo izšlo tako zelo dobro. V zahtevnih razmerah nisem vedel, kaj bodo pokazale številke na semaforju. Končno sem vsaj malo užival tudi v zraku,« je povedal Peter Prevc, ki je nekaj časa tudi vodil.

Jernej Damjan je z 11. mestom potrdil dobro pripravljenost, potem ko je imel na treningu drugi in sedmi dosežek. Zelo dobro sta nastopila debitanta na turneji Timi Zajc (19. mesto) in Žiga Jelar (26. mesto). Anže Semenič (36. mesto) in Tilen Bartol (46. mesto) imata še precej rezerve. Neuspešen je bil Jurij Tepeš, ki se bo jutri skupaj s trenerjem mlade ekipe Gorazdom Bertoncljem vrnil domov na trening in skušal izboljšati formo do prvih poletov na Kulmu. V ponedeljek, 1. januarja, na tekmi v Garmisch-Partenkirchnu (ob 14. uri) bo Tepeša zamenjal Domen Prevc.

»Bolj kot s kvalifikacijami sem zadovoljen s skoki iz druge serije za trening. V zahtevnih razmerah z vetrom v hrbet, čakanjem na zeleno luč, prekinitvami in nizkim zaletnim mestom so se dobro znašli. Prevc je bil v kvalifikacijah neučakan na odskočni mizi, saj je odrinil prezgodaj, a ima toliko moči v nogah, da mu dobro delujejo in ga je neslo kar daleč. Nekatere stvari mora še popraviti. Damjan je bil boljši na treningu kot v kvalifikacijah, a je tako dobro pripravljen, da je tudi ob napakah konkurenčen za deseterico. Zajc in Jelar sta se kljub mladosti dobro znašla. Semeniča je zmedlo to, da je pozabil opornik za stabilnost noge, ki ga vstavi v skakalni čevelj. Bartol se nepravilno pripelje na odskočno mizo. Škoda za Tepeša, ki je imel dva zelo dobra skoka za trening. Obeta se zanimiva tekma z majhnimi razlikami,« je slovenski nastop komentiral selektor Goran Janus.

Na veliko veselje 14.400 gledalcev, kar je svetovni rekord za kvalifikacije, je bil najboljši domači as Richard Freitag, ki živi prav v Oberstdorfu. »Vesel sem, ker sem se dobro prilagodil razmeram. Zmaga v kvalifikacijah je potrditev dobre pripravljenosti,« je povedal Freitag. Ker je za jutri napovedano slabo vreme, se napoveduje maratonsko dolga tekma z veliko prekinitvami.