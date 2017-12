Sredi februarja, ko bo Kitajska vstopila v novo leto, se bo po kitajskem horoskopu začelo leto rjavega zemeljskega psa. Nakupovalno središče v mestu Tauyuan v provinci Shanxi se je dogodek odločilo proslaviti na svojevrsten način. Pred vhod so namreč postavili velikanski spomenik psa, ki precej spominja na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Kip psa namreč namrščeno gleda izpod obrvi in po trumpovsko žuga s kratkim prstom. Najbolj pa na nanj spominja značilna oblika frizure. Pri slednji so si ustvarjalci kipa sicer privoščili nekaj svobode in so nenavadno oranžno barvo las zamenjali z zlato – domnevno Trumpovo najljubšo barvo. Kipu psa so okoli vratu zavezali rdeč šal, ki pa je precej krajši od kravat, ki jih običajno nosi ameriški predsednik.

Lani je na Trumpa spominjal petelin

Nakupovalno središče v prestolnici province Shanxi se je na podoben način pošalilo že lani, ko so pred vhod postavili kip, ki je prav tako spominjal na takrat svežega ameriškega predsednika. Le da je Trumpove grimase lani nosil petelin – leto 2017 je namreč po kitajskem horoskopu leto petelina.

Po kitajskem horoskopu je en zodiak sestavljen iz cikla dvanajstih let, vsako leto pa pripada določeni živali. Leto 2018 pripade psu, takšno pa je bilo tudi leto 1946 – leto, ko se je rodil sedanji predsednik ZDA. Toda kot piše Guardian, to ni dobra novica za ameriškega predsednika, saj kitajska kultura predvideva leto smole in nesreče za tiste, ki delijo enako zodiakalno znamenje.

Postavitev spomenika psa, ki spominja na Trumpa, je očitna marketinška poteza, s katero želi nakupovalno središče pritegniti pozornost svetovne javnosti. Toda vodstvo središča zanika, da bi bila podobnost med njihovim kipom in ameriškim predsednikom namerna. »Postavili smo spomenik prisrčnega psa, s katerim se lahko naši obiskovalci fotografirajo,« je za Guardian dejala ena od uslužbenk.

Mrki pes je medtem postal zvezda družbenih omrežij, kjer je dobil celo svoj ključnik – #TrumpDog.

If I speak it, it must be so. Everything I don’t like or don’t want to hear is #FakeNews - so sayeth the #TrumpDogpic.twitter.com/nTqe2S7Dff — Chris Bowers (@cbow70) December 28, 2017