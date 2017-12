Novi Slovenec

Kitajski horoskop ima tako kot zahodnjaški dvanajst znakov, vendar se ti ne zvrstijo znotraj enega leta, temveč v ciklu, ki traja dvanajst let. Če je v zahodnem zodiakalnem sistemu prvi znak oven in je oven rojen marca ali aprila, je za podgano kot prvi znak kitajskega horoskopa značilno, da je rojena v točno določenem letu. Zadnje podgane so se rodile leta 2007. Kar se v Evropi zvrsti v enem letu, se na Kitajskem zvrsti v dvanajstih letih, to je pa že cikel, v katerem je mogoče zaznati delovanje vseh zakonov dialektike. Obenem so Kitajci najstarejša neprekinjena civilizacija na svetu z zametki iz časa 3000 let pred našim štetjem. Ves ta čas kopičijo izkušnje. Opazujejo, kako se rojevajo, vzpenjajo, stagnirajo in propadajo ideje ter kako jih zamenjajo nove. Kontinuiteta pri njih ni psovka, ampak dobrobit. Kajti pomeni prenašanje znanja in védenja. Ne glede na politične sisteme. Kitajci so vedno Kitajci.