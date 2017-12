Tat, zaradi katerega so v trgovini sprožili alarm, jo je popihal, sta pa 27-letni Ryan in šele za policista učeči se partner v bližini trgovine opazila par, ki si je ravnokar vbrizgaval novo dozo heroina. Ko je pristopil, je Ryan opazil, da je ženska visoko noseča. »Ubila boš svojega otroka. Le zakaj to počneš?« jo je zgroženo nagovoril in v trenutku pozabil na običajno policijsko proceduro. Uspelo mu je izvedeti, da je noseča že osem mesecev, da se resnično boji, kaj bo z otrokom, a da naj je ne obsoja, saj ne ve, kako težko ji je. In nenadoma je storil nekaj izrednega. Ponudil se je, da prostovoljno posvoji še nerojenega otroka. Bilo je konec letošnjega septembra. Petintridesetletna heroinska odvisnica Crystal Champ je deklico predčasno rodila v začetku oktobra, po desetdnevni bolnišnični oskrbi, med katero so premostili tudi dekličino heroinsko odvisnost iz maternice, pa sta Ryan in njegova žena Rebecca, ki je s posvojitvijo ob svojih že štirih otrocih takoj soglašala, lahko malo Hope (Upanje) odpeljala domov. Če ne bi bilo Ryanovega predpostavljenega policijskega kolega Jima Edisona, bi zgodba ostala le njuna. Ta je Ryana namreč brez njegove vednosti prijavil na razgovor v oddaji CNN »Beyond the Call of Duty« (Dlje od klica dolžnosti) in predlog podkrepil s posnetkom Ryanovega pogovora s Crystal. Ryan je bil sprva besen na Edisona, ki se mu še vedno opravičuje, a verjame, da se bo iz neželene medijske pozornosti rodilo kaj dobrega, predvsem pa da se bo vzbudila širša zavest o tem, kako zasvojencem pomagati in jih ne le zaničevati. V intervju je Ryan privolil pod pogojem, da na vse bolj aktualni spletni strani GoFundMe nihče ne objavi nabirke v pomoč njegovi družini.