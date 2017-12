Združenje WIN že od leta 1977 vsako leto izvede raziskavo, ki ugotavlja globalno srečo, blaginjo in upanje. Letos je bila raziskava s partnerskimi agencijami, med katere v Sloveniji in na Hrvaškem sodi tudi Mediana, izvedena v 55 državah po vsem svetu.

Indeks sreče se sicer meri na osebnem nivoju, in sicer z merjenjem razmerja med srečnimi in nesrečnimi ljudmi. V Mediani ugotavljajo, da smo Slovenci še vedno srečni ljudje, srečnih je namreč kar 62 odstotkov prebivalcev, nesrečnih pa jih je le šest odstotkov. To Sloveniji pripiše indeks sreče 56.

Najbolj srečne države so Fidži z indeksom 92, Kolumbija (87), Filipini (84), Mehika (82) in Vietnam (77), najmanj srečne pa Iran (5), Irak (7) ter Ukrajina (8). Hrvatje imajo indeks sreče 48, Avstrijci 54, Italijani pa 42. Prebivalci ZDA in Rusije so enako srečni - pri obojih je bil namreč izmerjen indeks 50.