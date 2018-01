Slovenci po svetu: Suzana Marinković, medicinska sestra iz Londona

Veliko se govori o njih – o mladih, ki se zaradi službe selijo v tujino. Lahko bi rekli, da so to novi zdomci, gastarbajterji, kot smo jim rekli včasih z nekim čudnim prizvokom. Toda v resnici so globalna generacija, ki je doma tam, kjer se jim zahoče. Suzana Marinkovič, 28-letna nekdanja Kranjčanka, je tipična predstavnica teh novih izseljencev. Je medicinska sestra v Veliki Britaniji, ob službi pa tako kot veliko mladih deklet piše modni blog. In kje bi to lahko počela bolje – kot v Londonu.