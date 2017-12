Starša naj bi 33-letnico zaklenila v majhno sobico, saj sta verjela, da ima redko obliko mentalne bolezni, zaradi katere postaja nasilna. V sobici, veliki tri kvadratne metre, sta jo držala zaklenjeno petnajst let, navaja portal NDT.

Po poročanju policije, so žensko našli hudo podhranjeno, z višino 145 centimetrov je imela le 19 kilogramov. Njeno smrt sta prijavila starša sama. Ob tem sta priznala, da sta jo hranila le enkrat na dan in da je bila v sobici zaprta petnajst let, poroča portal NDT.

Po besedah tamkajšnje policije sta starša sobo namenoma dozidala k svoji hiši, ji vgradila zasilno stranišče, ki je bilo s cevjo povezano z zunanjim rezervoarjem za vodo. Sobo sta opremila s kamero in dvojnimi vrati, ki so se lahko odklenila le z zunanje strani. Okoli deset dodatnih nadzornih kamer je bilo nameščenih zunaj enonadstropne hiše, ki je bila obkrožena še z 2-metrsko ograjo, so sporočili s policije.

Starša naj bi svojo hčerko našla mrtvo že 18. decembra, vendar sta smrt policiji naznanila šele slab teden dni kasneje. »Želela sva si biti skupaj z najino hčerko«, so njune besede navedli policisti, poroča NDT. Policija je starša že aretirala zaradi suma nezakonitega razpolaganja s telesom.