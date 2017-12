Lep napad je na veleslalomu v Lienzu uprizorila slovenska ženska reprezentanca. S tremi uvrstitvami med najboljšo enajsterico – šestim mestom Ane Drev, osmim Mete Hrovat in enajstim Tine Robnik – je slovenska reprezentanca dosegla enega največjih ekipnih uspehov zadnjih sezon. Presenetljivo je izenačeno preizkušnjo dobila Italijanka Federica Brignone, ki je za štiri stotinke ugnala Nemko Viktorio Rebensburg, osem stotink pa je zaostala Mikaela Shiffrin, sicer serijska zmagovalka v olimpijski sezoni.

V avstrijskih Dolomitih je bilo jubilejno. Potekal je namreč 400. ženski veleslalom svetovnega pokala. Slovenke so si na prvi progi priborile sijajno izhodišče. Tina Robnik je celo dosegla tretji čas in se znašla v položaju, v kakršnem še ni bila. Le olimpijski prvakinji Viktoria Rebensburg in Mikaela Shiffrin sta bili hitrejši od slovenske alpske smučarke. Pritiska Tina Robnik ni zdržala. V drugem nastopu je popustila, a z enajstim mestom dosegla svojo drugo najvišjo uvrstitev v svetovnem pokalu. Tudi Ana Drev je imela s sedmim časom prve proge, ko je za Viktorio Rebensburg zaostala za 28 stotink, lepo izhodišče za napad na prizorišču, na katerem je predlani vodila po prvi progi. Drevova je napredovala za eno mesto. Najbolj razveseljivo pa je bilo, da je v spodnjem delu druge proge nadoknadila zaostanek iz zgornjega dela, kar se ji je na dolgoletni športni poti pripetilo le redko.

Grenak priokus Tine Robnik Junakinja v slovenski reprezentanci je bila Meta Hrovat. Najstnica iz kranjskogorskega kluba je na prvi progi dosegla dvanajsti čas, v drugo odločno napadla in si priborila prvo uvrstitev med najboljšo deseterico. Glede na to, da bo naslednji veleslalom sezone na njenem domačem hribu v Kranjski Gori, je mogoče pričakovati, da bodo zadnji dnevi letošnjega leta in prvi prihodnjega za Meto Hrovat zelo vznemirljivi. »Nisem imela občutka, da sem na prvi progi tako hitra, kot je pokazala štoparica. Na drugi progi sem imela boljši občutek, a sem bila precej počasnejša. Malce imam grenkega priokusa,« je priznala Tina Robnik. »Zadovoljna sem z dosežkom. Razlike so bile majhne. Vesela sem, ker nimam težav s kolenom in lahko dobro napadem,« pravi Ana Drev. »Čestitam dekletom za borben pristop in uvrstitve. Vesel sem, da smo na tekmi končno pokazali tisto, kar kažemo na treningih. Verjamem, da bomo lahko na naslednjih tekmah še hitrejši,« je zadovoljen glavni ženski trener Denis Šteharnik. »Glede na to, da sem zaradi poškodbe izpustila veliko poletnega treninga, sem ob zmagi presrečna. Nisem še povsem zdrava, a verjamem, da mi bo dal uspeh v Lienzu krila,« pravi Federica Brignone. »Ni bilo slabo. Napadala sem, se borila, a se ni izšlo za novo zmago. Ker sem dala vse od sebe, si ničesar ne očitam. Gremo naprej v Oslo, Zagreb in Kranjsko Goro,« odgovarja Mikaela Shiffrin.

Čater, Kosi in Kline pokazali, da so vsestranski smučarji Za lepši koledarski konec leta so poskrbeli tudi slovenski alpski smučarji. Martin Čater je dosegel svojo drugo najvišjo uvrstitev v karieri, potem ko je v alpski kombinaciji zasedel sedmo mesto. Čater je bil po smuku 26., v slalomu pa smučal presenetljivo hitro. Izkoristil je odlično vidljivost na progi, ki sta jo imela tudi Klemen Kosi in Boštjan Kline. Kosi je z 28. mesta po smuku napredoval na dvanajsto, Kline pa s 30. na 17. Četrto zmago na zadnjih šestih alpskih kombinacijah svetovnega pokala je dobil Francoz Alexis Pinturault, najbolj pa sta se mu približala smukača Peter Fill in Kjetil Jansrud. Vnovič se je izkazalo, da so preizkušnje v alpski kombinaciji izjemno zanimive in atraktivne ter da bi si pogosteje zaslužile mesto v koledarju svetovnega pokala. »Vselej trdim, da smo vsestranski alpski smučarji. Zato veliko treniramo slalom. Fantje so dokazali, da so sposobni vrhunskih uvrstitev v disciplini, ki mi zelo veliko pomeni. Gremo se domov spočit in pripravit na novo koledarsko leto,« je bil po številnih neuspehih v tej sezoni končno bolj zadovoljen glavni trener Peter Pen.