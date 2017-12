Poleg včeraj izglasovane nezaupnice so nadzorniki upravi Luke Koper pod vodstvom Dragomirja Matića naprtili več hujših kršitev delovnih obveznosti, denimo nesposobnost vodenja poslov, neizpolnjevanje sklepov nadzornega sveta, nezagotavljanje varnosti pri delu, neaktivnosti glede tveganj, ki jih prinaša sistem najemanja delavcev prek tako imenovanih izvajalcev pristaniških storitev, neizvedba priporočil, navedenih v notranji reviziji, in neizvedba postopka izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu, ki je član nadzornega sveta in naj bi bil tudi soodgovoren za delovno nesrečo s smrtnim izidom (gre za Mladena Jovičića). Vse to so razlogi za odpoklic članov uprave Luke Koper Dragomirja Matića, Irene Vincek in Andraža Novaka. Omenjeni so že prejeli obvestilo o prenehanju delovnega razmerja v Luki Koper. Novi predsednik uprave Luke Koper je tako po pričakovanjih postal Dimitrij Zadel, člana uprave pa Metod Podkrižnik in Irma Gubanec.

Nadzorni svet je hkrati ugotavljal morebitne kršitve v zvezi z negospodarnim poslovanjem Luke Koper. V zvezi s tem poteka preiskava, ki bo pokazala, ali in za koliko je bila družba oškodovana, je po seji nadzornega sveta povedal novi predsednik nadzornega sveta (to je postal danes) Uroš Ilić. Dosedanji predsednik Rado Antolovič ostaja član nadzornega sveta, se pa s položaja predsednika umika zaradi delovnih obveznosti v tujini. Ilić danes ni želel govoriti o podrobnejših razlogih za odpoklic uprave, dejal je le, da je bil sklep sprejet soglasno, dva člana, predstavnika zaposlenih, pa sta se glasovanja vzdržala. Za imenovanje nove uprave so glasovali soglasno, trije so se glasovanja vzdržali.

Kdo so novi člani uprave Dimitrij Zadel, diplomirani strojnik, je zadnja leta delal kot direktor prodaje na drobno v energetskih in naftnih družbah. Zadnja tri leta, do letošnjega septembra, je bil direktor maloprodaje v družbi OMV na Češkem. V svojem življenjepisu navaja, da se je ukvarjal s »posodabljanjem in izvajanjem strategij in usklajevanjem operativnih ukrepov v vseh oddelkih maloprodaje s približno 200 bencinskih servisov«. Navaja, da so se od njegovega prihoda poslovni rezultati na njegovem področju vsako leto izboljšali povprečno za 120 odstotkov, od prihoda pa je poslovni rezultat izboljšal za približno 24-krat, piše. Pred prihodom na Češko je bil od leta 2003 predsednik uprave OMV Slovenija ter Istrabenz Slovenija. V preteklosti je bil tudi maloprodajni direktor v OMV Hrvaška, v Bosni in Hercegovini ter Italiji. O reševanju največje težave v Luki Koper, ki je ne nazadnje odnesla Matićevo upravo, je Zadel rekel, da je to »pravno vprašanje«. Prepričan je tudi, da mora Luka Koper ostati slovenska. Tudi Metod Podkrižnik je bil nekdaj zaposlen v OMV Slovenija, nazadnje je bil direktor družbe Fersped. Od aprila letos je tudi nadzornik Petrola. Irma Gubanec je javnosti najbolj znana kot predsednica uprave Dela (letos se ji je iztekel mandat), v času katere je ta medijska hiša odpustila največ novinarjev. Od leta 2010 je bila direktorica financ, računovodstva in kontrolinga v medijski hiši, nato pa članica uprave. Pred tem je bila pomočnica generalnega direktorja za ekonomiko poslovanja v zavodu RTV Slovenija ter državna sekretarka na ministrstvu za gospodarstvo, še prej pa zaposlena pri Skladu za razvoj.