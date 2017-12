Tolpa roparjev je vdrla v tovorni terminal Lufthanse na letališču JFK in odnesla več milijonov dolarjev vreden plen v gotovini in dragih kamnih.

Asaro ni ropal, vendar je bil takrat kapo mafijske družine Bonanno, ki je dala blagoslov za rop in je kasneje domnevno ubil vpleteno osebo ter si prisvojil del plena.

Asara so zaradi domnevne vpletenosti v rop in umor po ropu aretirali, vendar je bil na sodnem procesu leta 2015 oproščen krivde zaradi pomanjkanja dokazov. Priče v takšnih primerih ponavadi izgubijo spomin ali pa se same izgubijo.

Ovekovečen v filmu Dobri fantje Rop terminala Lufthanse je ovekovečen v filmu Dobri fantje (Goodfellas) z Robertom De Nirom, Joejem Pescijem in Rayem Liotto v glavnih vlogah. Asaro se je tokrat znašel na sodišču, ker je leta 2012 podrejenim mafijcem naročil, naj mu s pomočjo policijskih zvez najdejo naslov človeka, ki mu je na cesti odvzel prednost, da mu pošlje sporočilo. Naslov so mu priskrbeli in je poslal ekipo, ki je človeku zažgala avtomobil. Asaro se je v četrtek na sodišču dejanja sramoval in ga je obžaloval. »Peljal sem se domov. Zgodilo se je in ušlo izpod nadzora,« je dejal in zatrdil, da mu je grozno žal.